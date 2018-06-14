وزير المالية لـ"اليوم السابع":استكمال الإصلاح ودعم النمو والتشغيل أولوياتى

كتب - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، فى أول تصريحات لوسائل الإعلام اختص بها "اليوم السابع"، اليوم الخميس، عقب حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن أولوياته خلال الفترة المقبلة كجزء من الحكومة المصرية، يأتى فى إطار برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فترة ولايته الثانية، بالاهتمام بتنمية الانسان المصرى ودعم التنمية البشرية الشاملة، ويشمل ذلك بدء تطبيق نظام التأمين الصحى ودعم تطوير التعليم والثقافة، إلى جانب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، ورفع معدل النمو وزيادة فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أولويات العمل الداخلية التى سيركز عليها خلال فترة توليه الوزارة، تشمل التطوير المؤسسى وميكنة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك، وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات العامة، بما يكفل تحقيق أهداف الدولة فى التنمية البشرية وزيادة فرص العمل ودعم برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى يدعم تعظيم إيرادات الدولة وثقة مجتمع الاستثمار العالمى فى مستقبل مؤشرات الاقتصاد المصرى التى تشهد تحسنًا فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى توافقى وضعته الدولة وسوف تستكمله حتى النهاية.

وشغل الدكتور محمد معيط، منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ مارس 2016، وحتى تعيينه وزيرًا للمالية اليوم فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتقلد عددًا من المناصب منها، مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016.

وتقلد الدكتور محمد معيط، منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسؤول عن ملف التأمينات وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية فى عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، واستمر بالوزارة حتى عام 2013 فى عهد الإخوان، حيث استقال فى هذا العام لخلافات مع الجماعة وقت توليهم الحكم.

وعقب خروجه من المالية تولى الدكتور محمد معيط، منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، ثم انتقل للعمل كمساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية، وتولى مسؤولية إعداد قانون التأمين الصحى، ثم عاد للعمل بوزارة المالية كمساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى أكتوبر 2015.

جدير بالذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، أدت اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى قصر الاتحادية الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة.