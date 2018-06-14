وزير الصناعة لـ"اليوم السابع":رؤية جديدة للتصدير وزيادة الاستثمارات أولوية

كتب – إسلام سعيد

قال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الجديد، لـ"اليوم السابع"، إن لديه رؤية جديدة لعمليات التصدير وكيفية زيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يسعى إلى استغلال الظروف الحالية في العالم لزيادة الاستثمارات المشتركة والصادرات بين مصر ودول العالم.

وأضاف نصار فى أول تصريحات له عقب تقلده حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، أن خبرته الأساسية فى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج، إضافة إلى تطوير و هيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار سنين الأمر الذى يساهم فى انجاز ملفات كثيرة.

وبشأن الملفات التى سيقوم بالتركيز عليها، أشار وزير الصناعة الجديد، إلى أنه لا يمكن اختزال مهام المنصب فى ملف واحد، لكن هناك عدة أولويات أبرزها زيادة الاستثمارات الصناعية والتركيز على جذب استثمارات عالمية بكافة القطاعات الصناعية.

ويعتبر المهندس عمرو نصار أحد الكفاءات المميزة فى مجال الصناعة، وكان له الدورالأقوى والبارز فى تصدير أول شحنة من الاتوبيسات المصرية إلى لندن خلال شهر مارس 2016، حيث نجح نصار مع فريق من شركة mcv، للأتوبيسات والنقل الجماعى فى تصدير أتوبيسات مصرية لإنجلترا، بعد أن تعاقدت عليها وزارة التجارة والصناعة المصرية مع الحكومة البريطانية لتصدير 60 أتوبيسا بالمواصفات الإنجليزية.

وزير الصناعة الجديد أيقونة مصرية خالصة فى مجال الصناعة وتحديدا صناعة السيارات، حيث شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014، كما أن خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.

وشغل المهندس عمرو نصار، منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية منذ يناير 2012، كما أنه عضوًا بمجلس إدارة فى غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وكذلك عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة MCV الرائدة فى صناعة السيارات.

وساهم الوزير الجديد فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات، ويمتلك رؤية بعمليات التصدير وكيفية زيادة الصادرات واستغلال الظروف الحالية فى العالم لزيادة الاستثمارات المشتركة والصادرات بين مصر ودول العالم.

وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار، من مواليد 28 أكتوبر سنة 1961، درس فى مدرسة الجزيرة للغات، وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.