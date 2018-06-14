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الخميس، 14 يونيو 2018 06:39 م
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وزير الزراعة الجديد فى أول تصريح: تصويب مسار مشروع غرب غرب المنيا

الخميس، 14 يونيو 2018 06:15 م
وزير الزراعة الجديد فى أول تصريح: تصويب مسار مشروع غرب غرب المنيا وزير الزراعة ومحرر "اليوم السابع"
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه بالاهتمام بتقديم الخدمات التى تحقق النهوض بالقطاع الزراعى والتنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن خطوط عامة للحكومة وإنه لم يتم التطرق إلى مشروع غرب غرب المنيا لاستصلاح 20 الف فدان.

وأضاف ابو ستيت فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الزراعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه سيتم بحث إيجابيات المشروع، وعما إذا كان يحتاج إلى خطوات تصحيحية، خاصة فى ظل الجدل حول المشروع، بما يحقق تصحيح المسار.

كشف وزير الزراعة عن إجراءات سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتصويت مسار مشروع غرب غرب المنيا لاستصلاح 20 ألف فدان، وإنه لا صحة لما تردد من تحديد موعد 30 يونيه لافتتاح المشروع موضحا أن تصحيح المسار يعتمد على معاينة المشروع وإصدار قرارات من شأنها تحقيق هذه الاهداف وفقا للإمكانيات المتاحة لدى الوزارة بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والارضية.

ولفت ابوستيت إلى أنه اتفق مع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالقضايا المشتركة من خلال اللجان التنسيقية، بالاضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق مشروع كارت الفلاح لخدمة المزارعين، مضيفا:"عايزين نوصل الدعم لمستحقيه".

وشدد وزير الزراعة الجديد على إنه سيتم دراسة كل ملفات الزراعة دراسة دقيقة واعدادها فى صورة تسهل من التعامل مع تنفيذ ملفاتها، مشيرا إلى إنه يبحث تكليف مساعدين آخرين للعمل معه خلال الفترة القادمة.

 


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