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وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الخميس، 14 يونيو 2018 10:24 ص
وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، حرص مصر على دعم علاقات التعاون التعليمى والبحثى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تطوير الشراكة بين المؤسسات العلمية المصرية والأمريكية، جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

شهد اللقاء مناقشة مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالجامعات المصرية فى مجالات الزراعة والمياه والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بما قيمته مليار وستمائة مليون بالجنيه المصرى بواقع 30 مليون دولار بما قيمته 540 مليون جنيه مصرى لكل مركز تميز ينشأ فى إحدى الجامعات المصرية فى إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية؛ بهدف الحصول على أبحاث تطبيقية ذات جودة عالية، والوصول إلى براءات اختراع، وتحقيق الابتكار فى المجال التعليمى وتطوير المناهج الدراسية بالجامعات، وتبادل المعرفة والأبحاث المشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية، وتدريب الطلاب فى المرحلة الجامعية والدراسات العليا مع توفير منح دراسية لهم وتبادل الزيارات، والعمل كبيت خبرة استشارى لمواجهة جميع مشاكل المجتمع المدنى والصناعي، فضلاً عن زيادة النشر العلمى فى الدوريات العلمية المرموقة، وتطبيق الأبحاث والابتكار فى المجالات ذات الصلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على تطوير التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية من خلال دور مراكز التميز العلمى فى رفع كفاءة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعزز قدرات الجامعات المصرية فى مجال البحوث التطبيقية، كما أنها ترفع من قدرات الخريجين.

ومن جانبه، استعرض الوفد الأمريكى أهداف المشروع ومعايير التقييم، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأمريكية. كما أكد الوفد على حرص بلادهم على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، واستعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجامعات المصرية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي.

حضر اللقاء د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.


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