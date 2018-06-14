وزير التعليم العالى: الرئيس السيسى شدد على قتل قوائم الانتظار بالمستشفيات

وائل ربيعى

كشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من أهم الملفات التى أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أن يكون النجاح المؤسسى لا يعتمد على أشخاص وأن يكون هناك خطة واضحة للتسليم والتسلم بين القيادات الوزارية لتسلم الملفات المختلفة سواء كان الأمر يتعلق بمستوى وزير أو نائب وزير، موضحا أن ذلك يهدف إلى استكمال الملفات وليس البدء من الصفر مرة أخرى.

وتابع عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه طلب من الدكتور عصام خميس، نائبه السابق لشئون البحث العلمى أن يستمر فترة بالوزارة لعمل التسليم والتسلم مع النائب الجديد الدكتور ياسر رفعت خاصة فى ملفات مثل تصنيف الجامعات المصرية وملف البحيرات والخطة القومية للبحث العلمى التى قطعت فيها الوزارة أكثر من 90 % وتدخل على مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أنه عاد فى التسليم والتسلم حتى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق لنقل الخبرة والملفات الرؤى للوزارة لتنفيذها ومن بينهم الدكتور معتز خورشيد والدكتور السيد عبد الخالق والدكتور أشرف الشيحى.

وشدد على العمل على تعظيم الموارد والدخل فى قطاعات الدولة المختلفة ومساهمتها فى تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة بشكل عام، ودور الجامعات والوزارة فى بناء الشخصية المصرية والإنسان المصر وأطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ثقافة التشكيل، مشددا على استخدام الأدوات التى تمتلكها الجامعات فى هذا الأمر للمساهمة فى تحديث الشخصية المصرية وسماتها التى قد تكون طمست وحدث تجريفا لها فى فترة من الفترات.

فكر جديد

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة على الإصلاح الإدارى والمؤسسى داخل دواوين الوزارات المختلفة بشكل علمى يتماشى مع التقدم فى الدولة المصرية، موضحا أن الفكرة فى نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد "نقل العزال" وإنما تنتقل الوزارة بفكر جديد قادرة على التماشى مع العصر الجديد للدولة المصرية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد ضرورة تفعيل المنهج العلمى فى التعامل مع المشكلات المختلفة والتنسيق الكامل بين الوزارات، لحل المشكلات التى تواجه الدولة المصرية بأسلوب علمى وليس بالتحايل على هذه المشكلات وتأجيلها، مؤكدا ضرورة استغلال الكفاءات والإمكانيات العلمية فى المعاهد والجامعات والمراكز البحثية لحل مشكلات الدولة المصرية.

قتل قوائم الانتظار

وقال عبد الغفار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتنسيق الكامل بين مستشفيات وزارة الصحى والمستشفيات الجامعية لحل العقبة المتمثلة فى "قوائم الانتظار"، مؤكدا انه لا يصح أن يكون هناك مرضى يعانون ويتم وضعهم على قوائم الانتظار، موجها بالقضاء على هذه القوائم مهما كانت التكلفة أو المجهود المطلوبين لهذا الأمر، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدريب والتأهيل وتنمية قدرات العاملين بالدولة المصرية بصفة عامة وتفعيل دور الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للقيام بالدور المرجو منها والوصول إلى مستوى الجدارة المطلوب، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب مثالا بخريجى الحقوق وقال إنه إذا تم تأهيل نسبة 25 % من هؤلاء الخريجين سنعظم الاستفادة منهم فى المجالات المختلفة بشباب مؤهل قادر ويمتلك المهارات اللازمة".

عودة الصورة الحضارية لتشجيع الرياضة

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه سيكون هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة للمساعدة فى عودة الصورة الحضارية التى ظهر عليها الشعب المصرى خلال تشجيعه للمنتخب الوطنى عند استضافة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، موضحا أنه سيتم تضمين شباب الجامعات لحضور مباريات كرة القدم واستعادة الصورة المثلى للمشجعين والأنشطة الرياضية المختلفة من خلال شباب الجامعات.

وأردف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شدد على المتابعة والتواصل بين الوزراء ونوابهم والمرؤوسين فى الوزارات وكذلك الرأى العام وانه أشاد ببعض النماذج فيما يخص التواصل المجتمعى وشرح القضايا المختلفة وتوضيح الفكرة لتقبل الأفكار الجديدة، وكذلك ضغط النفقات والاستغلال الاقتصادى لمقدرات الوزارات وكذلك التواصل والتنسيق بين الوزارات الخدمية ليشعر الناس أن الوزارات على رأس الحدث وليس فى الخلفية.