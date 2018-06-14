وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بالإسكندرية

كتب أحمد أبو حجر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدبك بالإسكندرية، والذى يأتى ضمن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع والذى يستهدف إنتاج ٥٠٠ ألف طن من مادة البروبيلين و٤٥٠ ألف طن من مادة البولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار، ووقع العقد المهندس محمد عبادى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) و جيمس موشى المدير العام لشركةUOP الأمريكية بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشار الملا إلى أن المشروع الجديد لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين يمثل نموذجاً للتكامل بين شركات البترول، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمادة البروبان التى يتم إنتاجها فى مجمع الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، كما توفر محطة الكهرباء بمجمع المصرية للإيثيلين التغذية الكهربائية اللازمة له وأنه تم توقيع العقود الخاصة بذلك مع بداية العام الحالى، وأضاف أنه من المنتظر توقيع عقد رخصة مصنع البولى بروبيلين خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح الملا أن استراتيجية عمل وزارة البترول تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتعظيم الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية محلياً فى ظل ما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة للثروات الطبيعية وعوائد اقتصادية مرتفعة والتنوع فى المنتجات التى توفرها هذه الصناعة لتلبية الطلب المحلى على الخامات البتروكيماوية كمدخلات أساسية فى العديد من الصناعات فضلاً عن زيادة تنافسية منتجات البتروكيماويات المصرية فى الأسواق الخارجية وأن قطاع البترول لديه كل المقومات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات البتروكيماويات بما يحقق أهدافه من هذه الصناعة الحيوية ، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة فتحت أفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة فى صناعة البترول بصفة عامة وصناعة البتروكيماويات بصفة خاصة.