وزير الاتصالات الجديد: جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتحسين الخدمة أبرز تكليفاتى

كتبت: هبة السيد

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، إنه أولى اهتمامته المكلف بها هى الاهتمام بالصناعة فيما يتعلق بجذب استثمارات خارجية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية واستكمال عمليات التحول الرقمى الخاصة بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا العلومات فى معاونة قطاعات الدولة المختلفة فى تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لديها.

وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بشأن الملفات التى كلف بها، من ضمنها تحسين كفاءة الخدمة وتشجيع شركات المحمول على زيادة استثماراتها فى الشبكة والبنية الأساسية.

وحول تعيين المهندس خالد العطار بمنصب نائب وزير الاتصالات لشئون التنمية الإدارية والتحول التكنولوجى والميكنة، أنه يعنى اهتمام مكثف بالتحول الرقمى وشئون البنية التحتية وتنميتها ومزيد من التعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية وتحسين كفاءة خدمات المواطنين.

وأدى المهندس عمرو طلعت الرئيس السابق لشركة IBM بمصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اختياره وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة مصطفى مدبوبى وذلك خلفا للمهندس ياسر القاضى.

وحصل المهندس عمرو طلعت على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهره عام 1983، إضافة إلى درجة ماجستير فى العلوم (علوم الحاسبات) من معهد إلينوى للتكنولوجيا 1988-1989.

كما حصل على الماجستير فى إدارة الأعمال ( الأعمال العالمية) من مدرسة (ESLSCA) باريس للأعمال 1999-2000، إضافة إلى درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال (الإدارة الاستراتيجية) من مدرسة باريس للأعمال 2013-2017.

وانضم المهندس عمرو طلعت إلى شركة IBM عام 1988 وتقلد العديد من المناصب بفرع الشركة فى مصر، حيث عمل كمدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع ألأنظمة والتكنولوجيا، ثم تولى عام 2005 منصب المدير التنفيذى لفرع الشركة.