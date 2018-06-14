وزير الأوقاف يشكل غرفة عمليات لمتابعة المساجد فى العيد

يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد قليل قيادات الوزارة فى أول عمل له بعد أدائه القسم أمام الرئيس السيسى.

ويتضمن اللقاء بقيادات الوزارة بمكتبه بالديوان العام تشكيل غرفة عمليات متابعة المساجد فى العيد برئاسة جابر طايع رئيس القطاع الدينى والاتصال بالمحافظات لترتيب العمل.

قال رئيس القطاع الدينى لـ"اليوم السابع" إن المساجد سوف تعمل بانتظام خلال العيد كونها ايام عمل يلتزم بها الدعاة فى نظام عمل ثابت. وأضاف أن قيادات الوزارة وقادة العمل الدينى استقبلوا الوزير بحفاوة بعد أداء القسم ويتركوا له.