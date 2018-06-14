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وزير الأوقاف: الفترة المقبلة مرحلة الإنجاز وجنى الثمار ولا مجال للمقصرين

الخميس، 14 يونيو 2018 04:38 م
وزير الأوقاف: الفترة المقبلة مرحلة الإنجاز وجنى الثمار ولا مجال للمقصرين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أن المرحلة القادمة هى مرحلة الإنجاز وجنى الثمار، ولا مجال للمقصرين أو المتقاعسين، فلكل مرحلة طبيعتها وظروفها، قائلا: نذرت نفسى لخدمة الوطن، وأتمنى أن أكون أهلا لهذه الثقة الغالية. وأولوياتنا فى هذه المرحلة تتمثل فى :

1. مزيد من التأهيل والتدريب النوعى المستمر والدفع بمزيد من القيادات الشابة. 

2. التوسع فى القوافل الدعوية فى مختلف محافظات مصر ولا سيما القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية. 

3. إعطاء عناية خاصة لقضايا النشء والشباب والمرأة مع تعظيم دور الواعظات , ودور المربيات للنشء كنشاط جديد , وهو أول نشاط نضيفه لعمل الوزارة عقب عطلة عيد الفطر بإذن الله تعالى.

4. إحياء ندوة للرأى ونشر ملتقى الفكر على مستوى الجمهورية على مدار العام بالمشاركة مع المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية. 

5. التوسع الجغرافى والنوعى فى المدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.

6. أولوية قصوى وملف خاص للدعوة بشمال سيناء.

7. الاهتمام بمجال الترجمة والنشر وإعداد الأئمة المؤهلين للإيفاد بمختلف دول العالم. 

8. استكمال منظومة عمارة المساجد على مستوى الجمهورية.

9. التوسع فى جميع مجالات البر وخدمة المجتمع.

10. استكمال منظومة إصلاح هيئة الأوقاف وتعظيم استثماراتها وافتتاح عدد كبير من مشروعات الهيئة، والاتجاه إلى إقامة مشروعات جديدة تعظم استثمارات الهيئة من جهة وتسهم فى توفير مزيد من فرص العمل من جهة أخرى.       

11 - العمل على تحسين أحوال جميع العاملين بالوزارة فى مختلف المجالات، ولا سيما المتميزين منهم، والعمل على إقرار حوافز تميز للكفاءات المتميزة سواء من السادة الأئمة أم من السادة الإداريين أم من سائر العاملين بالوزارة، مع فتح قنوات تواصل متعددة مع جميع العاملين بالأوقاف والمتعاملين معها.


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