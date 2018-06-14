video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 12:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فى اجتماعها الأول..

وزير الآثار يوجه بضروره التعاون مع مؤسسات الدولة لتحديد مسار العائلة المقدسة

الخميس، 14 يونيو 2018 12:18 م
وزير الآثار يوجه بضروره التعاون مع مؤسسات الدولة لتحديد مسار العائلة المقدسة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
كتب أحمد منصور
إضافة تعليق

رحب الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أمس، بأعضاء اللجنة المعنية بمسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك فى اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

وأكد الدكتور خالد العنانى، على أهمية دور اللجنة فى إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع المسار على قائمة التراث اللامادى لمنظمة اليونسكو، ووجه إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة الانتهاء من إعداد الملف تمهيدا لرفعة على قائمة اليونسكو.

وحضر اجتماع اللجنة الدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، ممثل الكنيسة القبطية، والمهندس عادل الجندى، المنسق العام لوحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، الأب ميلاد شحاته  مدير المكز الثقافى الفرنسيسكانى، والدكتورة شذى اسماعيل استاذ الاثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور على أحمد المشرف على مكتب الوزير وعضو اللجنة، أن الاجتماع  ناقش فى أولى جلساته أهم محاور ومهام  اللجنة  لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وأهمية الاستفادة من كافة الدراسات العلمية والجهود المبذولة طوال الفترات السابقة لتوثيق مسار الرحلة.

وأضاف على أحمد أن اللجنة قد قررت وضع برنامج زمنى للإنتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو  في نهاية عام 2018م.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر : خالد العنانى مستمر فى وزارة الآثار بحكومة مدبولى

ما الذى تبقى من مشروع المتحف المصرى الكبير لـ افتتاحه؟

العائلة المقدسة

خالد العنانى

وزير الاثار

وزارة الاثار المصرية

اخبار الاثار




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة