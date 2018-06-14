وزير الآثار يوجه بضروره التعاون مع مؤسسات الدولة لتحديد مسار العائلة المقدسة

كتب أحمد منصور

رحب الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أمس، بأعضاء اللجنة المعنية بمسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك فى اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

وأكد الدكتور خالد العنانى، على أهمية دور اللجنة فى إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع المسار على قائمة التراث اللامادى لمنظمة اليونسكو، ووجه إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة الانتهاء من إعداد الملف تمهيدا لرفعة على قائمة اليونسكو.

وحضر اجتماع اللجنة الدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، ممثل الكنيسة القبطية، والمهندس عادل الجندى، المنسق العام لوحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، الأب ميلاد شحاته مدير المكز الثقافى الفرنسيسكانى، والدكتورة شذى اسماعيل استاذ الاثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور على أحمد المشرف على مكتب الوزير وعضو اللجنة، أن الاجتماع ناقش فى أولى جلساته أهم محاور ومهام اللجنة لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وأهمية الاستفادة من كافة الدراسات العلمية والجهود المبذولة طوال الفترات السابقة لتوثيق مسار الرحلة.

وأضاف على أحمد أن اللجنة قد قررت وضع برنامج زمنى للإنتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو في نهاية عام 2018م.