وزيرة خارجية كندا تلتقى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وتصف الرسوم بـ"السخيفة"

أ ف ب

وصفت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، الأربعاء، بـ"السخيف" تبرير الولايات المتحدة باسم الأمن القومى فرض رسوم جمركية على كندا، وذلك بعد لقائها أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى عبروا عن معارضتهم لدونالد ترامب.

والتقت فريلاند، فى أوج الخلاف التجارى والدبلوماسى، أعضاء فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ التى كان مسئولاها الجمهورى والديمقراطى نددا علنًا بإجراءات الرئيس الأمريكى إزاء حلفاء تقليديين على غرار كندا والاتحاد الأوروبى، وشددت الوزيرة الكندية على أن ذريعة الأمن القومى التى سمحت للرئيس الأمريكى بأن يفرض مباشرة رسومًا ضريبية على الصلب والألمنيوم دون المرور بالكونجرس هى "بصراحة سخيفة".

وأضافت بعد اجتماع لنحو ساعة مع معظم أعضاء اللجنة، أنه "على الولايات المتحدة أن تلغى هذه الرسوم غير القانونية على كندا وحلفائها"، وتابعت "نعتقد حقيقة ان المنطق سينتصر فى نهاية الأمر"، فيما تلتقى الوزيرة الكندية، الخميس، ممثل التجارة الأمريكية روبرت ليتيزير، الذى كانت اجتمعت به مرات عدة سابقا.