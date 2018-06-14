video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة خارجية كندا تلتقى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وتصف الرسوم بـ"السخيفة"

الخميس، 14 يونيو 2018 06:00 ص
وزيرة خارجية كندا تلتقى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وتصف الرسوم بـ"السخيفة" وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند
أ ف ب
إضافة تعليق

وصفت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، الأربعاء، بـ"السخيف" تبرير الولايات المتحدة باسم الأمن القومى فرض رسوم جمركية على كندا، وذلك بعد لقائها أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى عبروا عن معارضتهم لدونالد ترامب.

والتقت فريلاند، فى أوج الخلاف التجارى والدبلوماسى، أعضاء فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ التى كان مسئولاها الجمهورى والديمقراطى نددا علنًا بإجراءات الرئيس الأمريكى إزاء حلفاء تقليديين على غرار كندا والاتحاد الأوروبى، وشددت الوزيرة الكندية على أن ذريعة الأمن القومى التى سمحت للرئيس الأمريكى بأن يفرض مباشرة رسومًا ضريبية على الصلب والألمنيوم دون المرور بالكونجرس هى "بصراحة سخيفة".

وأضافت بعد اجتماع لنحو ساعة مع معظم أعضاء اللجنة، أنه "على الولايات المتحدة أن تلغى هذه الرسوم غير القانونية على كندا وحلفائها"، وتابعت "نعتقد حقيقة ان المنطق سينتصر فى نهاية الأمر"، فيما تلتقى الوزيرة الكندية، الخميس، ممثل التجارة الأمريكية روبرت ليتيزير، الذى كانت اجتمعت به مرات عدة سابقا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار ترامب يعتذر عن تعليق "مكان خاص فى الجحيم" لرئيس وزراء كندا

مستشار لـ"ترامب": هناك مكان خاص فى جهنم لرئيس وزراء كندا

مستشار أمريكى: رئيس وزراء كندا ذهب للجحيم لدبلوماسيته السيئة مع ترامب

رئيس وزراء كندا يرفض وصف "ترامب" له بـ"الضعيف"

ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة السبع ويصف ترودو: شخص "غير نزيه وضعيف"

الجارديان: الخلاف التجارى يهيمن على لقاء ترودو وترامب فى كندا

اخبار عالمية

وزير خارجية كندا

الولايات المتحدة

تعريفة جمركية

اخبار العالم

وزارة التجارة الامريكية

اخبار كندا




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة