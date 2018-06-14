وزيرة الصحة لقيادات الوزارة: نثق فى قدرتكم على بناء منظومة صحية قوية

كتب وليد عبد السلام

اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بقيادات الوزارة عقب وصلها مقر الديوان العام لطمأنتهم والاتفاق على استمرار العمل ومتابعته حرصا على مصالح المرضى واستكمالات لبناء منظومة الصحية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان أن يدها ممدودة إلى الجميع وستعمل بكل إخلاص ولن تخذل القيادة السياسية فيما تطمحه لبناء منظومة صحية واعدة وتابعت : لدينا ملفات كثيرة تحتاج إلى مجهود كبير للعمل وينبغى التركيز عليها ومنها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وأضافت هالة زايد أنها تثق فى قيادات وزارة الصحة وقدرتهم على مواصلة العمل مضيفة أن وزارة الصحة على مدار الفترة الماضية فتحت العديد من المشروعات لخدمة المرضى مؤكدة أن الخدمة ستتحسن خلال فترة وجيزة.