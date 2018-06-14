وزيرة الصحة فى أول تصريح لها: تطبيق التأمين الشامل على رأس أولوياتى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على رأس اهتماماتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة تحسين الخدمة الطبية بشكل عام لجميع المواطنين.

وقال الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الجديد فى أول تصريحات لها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لرفع الأعباء عن المرضى وتيسير أداء الخدمات لهم، لافتة إلى أن الوزارة بها قيادات وكفاءات كبيرة وتعمل بوطنية لصالح مصر وشعبها.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أنها من بين أبناء الوزارة وعملت معهم منذ سنوات طويلة وعلى دراية بأهم الملفات التى تحتاج إلى تدخل سريع من أجل مصلحة المواطن وتخفيفا على المريض .

وأشارت وزير الصحة والسكان، إلى أن تكليفات الرئيس السيسى واضحة وسيتم العمل على تنفيذها خاصة ملف السكان وخفض الزيادة السكانية وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، متابعة: "كافة ملفات الطفل والمرأة هامة وسيتم مراعاتها جيدا".