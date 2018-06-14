وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": مشروعات زيادة دخل الأسر فى الصعيد أولوية

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه سيتم التوسع فى مشروعات لزيادة دخل الأسر فى الصعيد واستمرار مراجعة وتنقية الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى للتأكد من استحقاقهم معاش الضمان مثلما يحدث أيضا مع برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت والى، فى أول تصريحات لـ"اليوم السابع"، عقب أداء الحكومة حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تم إرسال لائحة قانون الإعاقة للوزارات للمراجعة النهائية، كما جارى وضع اللمسات النهائيه لمعرض كبير للأسر المنتجة فى الإسكندرية، والذى سيبدأ مع العيد، كما سيتم التجهيز لمعرضى رأس البر ومطروح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعبة، وكذلك تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة إلى نجاحها فى فتح العديد من الملفات الأخرى، الأمر الذى أدى إلى استمرارها فى تشكيل الحكومة الجديدة.