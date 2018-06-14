وزيرة إماراتية: التحالف العربى وضع خطة شاملة لتقديم مساعدات عاجلة إلى الحديدة

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كشفت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى فى الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمى عن خطة شاملة وواسعة النطاق وضعها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن للتسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وقالت ريم الهاشمى، إن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأساسية تم تخزينها وتجهيزها للتدخل الفوري، مضيفة "لدينا سفن وطائرات وشاحنات مزودة بإمدادات غذائية وأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني".

وأشارت إلى أن ميناء الحديدة لايزال مفتوحا للشحن وإذا حاول الحوثيون إحداث المزيد من الضرر وتدمير أى مرفأ أو بنية تحتية لوجيستية فإننا وضعنا خطط طوارئ لنقل المساعدات إلى الحديدة وخارجها " .

وتابعت: إضافة إلى 14 مليار دولار، التى خصصها التحالف لتقديم المساعدات إلى اليمن.. فإننا نواصل العمل مع العديد من منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة ميناء الحديدة وحجم المساعدات التى تصل إليه بمجرد تحريره.

وأضافت "إن التحالف العربى نجح فى تنفيذ عمليات مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا مما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمنى والذى بدوره أصبح أفضل حالا مما كان عليه بعد تحريره من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة".