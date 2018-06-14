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الخميس، 14 يونيو 2018 06:40 ص
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وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه اليوم

الخميس، 14 يونيو 2018 06:00 ص
وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه اليوم البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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