ننشر وزراء التشكيل الحكومى الجديد..محمد معيط للمالية وعمرو سميح للاتصالات

كتب محمد الجالى – هند مختار- أحمد يعقوب- هبة السيد- إسلام سعيد

تؤدى الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس بتشكيلها الجديد.

وقالت مصادر، إنه من المقرر تعيين كلا من:

1-

عمرو سميح وزيرا للاتصالات خلفا للمهندس ياسر القاضى.

2 -

الدكتور محمد معيط لوزارة المالية خلفا للدكتور عمرو الجارحى.

3 -

الفريق يونس المصرى وزيرا للطيران خلفا لشريف فتحى.

4 -

أشرف صبحى وزيرا للرياضة خلفا للمهندس خالد عبد العزيز.

5 -

عمرو نصار وزيرا للصناعة والتجارة خلفا للمهندس طارق قابيل.

6 -

الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة خلفا للدكتور أحمد عماد راغب.

وأكدت مصادر مطلعة، على أن الحكومة الجديدة ستلبى طموحات المصريين، من حيث طبيعة المرحلة المقبلة، وأنها ستقدم برنامجا لمجلس النواب يتضمن كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى ستعمل على تنفيذها بجانب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن التشكيل الحكومى الجديد من المقرر أن يتضمن مفاجآت.

ولفتت المصادر، إلى زيادة تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة ليرتفع بذلك عدد الوزيرات فى الحكومة الجديدة إلى 8 بعد ترشح وزيرتين لكلا من وزارتى الصحة والبيئة.