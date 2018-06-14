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ننشر تفاصيل قتل شابين لعاطل بتحريض من والدته تأديبًا له بسبب سرقتها ببولاق

الخميس، 14 يونيو 2018 02:17 م
ننشر تفاصيل قتل شابين لعاطل بتحريض من والدته تأديبًا له بسبب سرقتها ببولاق قتيل_أرشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل شابين لعاطل بعد تعديهما عليه بالضرب المبرح تأديبًا له، حيث تبين أن والدة المتوفى وراء تحريض الجناة لضرب ابنها انتقامًا منه، بعدما سرق منها مبلغ مالى واشترى به مواد مخدرة.

وتابعت التحقيقات، أن الجناة تلصدوا المجنى عليه وتمكنوا من تقييده والتعدى عليه بالضرب المبرح تنفيذًا لأوامر والدته، وهو ما أسفر عن إصابته بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته.

وأضافت التحقيقات، أنه تم نقل الشاب للمستشفى العام ببولاق إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وادعت والدته انه توفى نتيجة حادث سير، حيث صدمته دراجة بخارية وهو ما ثبت عدم صحته.

وبالتحري تبين أن المجني عليه سرق من والدته مبلغا ماليا دون علمها، واشترى به مواد مخدرة، ما دفعها للاستعانة بشابين لمعاقبته، إلا أنه فارق الحياة نتيجة لذلك.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بضرب الشاب المجنى عليه حتى الموت ٤ أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، بعدما وجهت لهم تهمة الضرب المفضي إلى موت، كما أمرت بحبس والدة الضحية مدة مماثلة، لاتهامها بالتحريض.


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