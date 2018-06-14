ننشر تشكيل الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز تضم 11 وزيرا جديدا

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أظهر تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، والتى تألفت من 28 وزيرا، دخول 11 وزيرا جديدا، وزيادة عدد الوزيرات إلى 7، مع الإبقاء على 15 وزيرا من حكومة الدكتور هانى الملقى، من بينهم الخارجية والداخلية.

والوزراء الجدد هم: الدكتور رجائى صالح المعشر (نائب رئيس الوزراء ووزير دولة)، والمهندس يحيى موسى كسبى (الأشغال العامة والإسكان)، والدكتور عزالدين محى الدين كناكرية (المالية)، والمهندس منير موسى عويس (المياه والري)، والدكتور عزمى محمود محافظة (التربية والتعليم)، ومكرم مصطفى القيسى (الشباب)، ومبارك على أبو يامين (وزير دولة للشئون القانونية)، والدكتور طارق محمد الحمورى (الصناعة والتجارة والتموين)، وجمانة سليمان غنيمات (وزير دولة لشئون الإعلام)، وهاله عادل زواتى (الطاقة والثروة المعدنية)، والدكتورة مارى كامل قعوار (التخطيط والتعاون الدولي)، وبسمة محمد النسور (الثقافة)، والمهندس مثنى حمدان غرايبة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(.



فيما احتفظ 15 وزيرا من حكومة الدكتور هانى الملقي؛ من بينهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل، وهم: أيمن حسين الصفدى (الخارجية وشئون المغتربين)، وسمير إبراهيم المبيضين (الداخلية)، والدكتور عوض أبو جراد المشاقبة (العدل)، والمهندس خالد موسى الحنيفات (الزراعة)، والدكتور عادل عيسى على الطويسى (التعليم العالى والبحث العلمي)، وهاله نعمان "بسيسو لطوف" (التنمية الاجتماعية)، والمهندس موسى حابس المعايطة (الشئون السياسية والبرلمانية)، وسمير سعيد مراد (العمل)، والدكتور محمود ياسين الشياب (الصحة)، والمهندس وليد محيى الدين المصرى (النقل والشئون البلدية)، ولينا مظهر عناب (السياحة والآثار)، ومهند شحادة خليل (وزير دولة لشئون الاستثمار)، والدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل (الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية)، ومجد محمد شويكه (تطوير القطاع العام)، ونايف حميدى الفايز (البيئة(.



وارتفع عدد الوزيرات فى الحكومة الجديدة إلى 7 وزيرات هن : هاله نعمان (التنمية الاجتماعية)، ولينا مظهر عناب (السياحة والآثار)ـ ومجد محمد شويكه (تطوير القطاع العام)، وجمانة سليمان غنيمات (الإعلام)، وهاله عادل زواتى (الطاقة والثروة المعدنية)، والدكتورة مارى كامل قعوار (التخطيط والتعاون الدولي)، وبسمة محمد النسور (الثقافة(.



وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قد أصدر اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عمر الرزاز.

وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى قصر رغدان العامر بعمان.



وكان الملك عبدالله الثانى قد كلف الدكتور عمر الرزاز، فى الخامس من يونيو الجارى، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقى، التى قبل استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار عدة أيام، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.



وشغل الدكتور الرزاز منصب وزير التربية والتعليم فى حكومة الملقى، وهو يحمل درجة الدكتوراة فى التخطيط بتخصص فرعى فى الاقتصاد من جامعة (هارفارد) الأمريكية، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة ذاتها.