ننشر السيرة الذاتية لياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى الجديد

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، السيرة الذاتية للدكتور ياسر رفعت، الذى تم تعيينه نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

- تخرج الدكتور ياسر رفعت فى كلية العلوم جامعة الإسكندرية عام 1988 بتقدير ممتاز، الأمر الذى أهله لشغل وظيفة مساعد باحث بالمركز القومى للبحوث بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية والتخميرية.

- حصل على درجة الماجستير فى الميكروبيولجى من كلية العلوم جامعة الإسكندرية عام1993، وحل على درجة الدكتوراه فى نفس التخصص من خلال قناة علمية مشتركة بين جامعة هانوفر الألمانية والإسكندرية عام 1997.

- عين باحثا بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية حيث تدرج فى المناصب ليشغل منصب رئيس قسم تطوير صناعات التكنولوجيا الحيوية لمدة 7 سنوات ثم عميدا لمعهد الهندسة الوراثية لقرابة العامين وندبه للقيام بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية منذ مارس 2010 حتى سبتمبر 2011.

- يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالندب لمدة عامين، ثم صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه أمينا للمجلس بدرجة نائب رئيس جامعة لمدة 4 سنوات، ثم ندبه للقيام بأعمال نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجيا خلال 2013-2014.

- زميل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى بحوث البيئة منذ 2014 وحتى الآن وشارك فى وضع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وكذلك قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- عمل أستاذا زائرا بجامعتى كورنيل وفيرجينيا كومنويلث بالولايات المتحدة وجامعة هانوفر الألمانية.

- أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وشارك فيما يزيد عن 15 مشروعا بحثيا ممولا من الاتحاد الأوروبى وأكاديمية البحث العلمى وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- حصل على 3 براءات اختراع فى استخدام طريقة عزل الحامض النووى من الدم وتصنيع المسطرة الجنينية بطريقة مبتكرة وإنتاج مشتتات بقع الزيت البترول الصديقة للبيئة.

- نشر ما يزيد عن 50 بحثا بمجلات علمية مصنفة دوليا وذات معامل تأثير.

- نشر بحثين فى مجموعة المجلة الدولة الرصينة نيتشر عامى 2015 و2017.

- وصل معامل التأثير لأبحاثه إلى ما يزيد عن 1300 نقطة وتم اختياره عضوا لهيئة لجنة المكتب الخاصة للتكنولوجيا الحيوية والعلوم الوراثية إحدى لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى.

- اختير فى موسوعة الطب والصحة وتم هذا الاختيار نظرا لإنجازاته البحثية وأبحاثه المنشورة فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

- حصل على جائزة أفضل إنجاز علمى ودرع التفوق لعامى 2001 و2002 المقدمة من مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

- حصل على عدة جوائز وشهادات تقدير للنشر العلمى المتميز من مدينة الأبحاث العلمية أعوام 2008 و 2009و 2010 و2011 و2012.

- عضو هيئة تحرير عدد من المجلات العلمية المفهرسة دوليا.

- تم اختياره مستشارا بالمنظمة العالمية لأدوية العلوم بكوريا الجنوبية