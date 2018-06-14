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الخميس، 14 يونيو 2018 06:39 م
خالد صلاح
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ننشر السيرة الذاتية لنائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

الخميس، 14 يونيو 2018 05:31 م
ننشر السيرة الذاتية لنائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية الدكتورة نيفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية
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نيفين القباج لديها أكثر من 25 سنة خبرة فى مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم.

شغلت عدة مناصب فى الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس الأمريكى القومى للسيدات، ولها عديد من الاستشارات فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية الأوربية والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسرى وغيرها من المؤسسات الدولية. إلى جانب العمل الدولى، عملت نيفين بالقطاع الحكومى كمستشار للتخطيط الاستراتيجى لأمين المجلس القومى للطفولة والأمومة ومستشاراً للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومى للسكان، وتشغل حالياً منصب مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعى.

ومن أهم إنجازاتها التنموية برنامج "تكافل وكرامة" وهو أول برنامج دعم نقدى فى مصر الذى حقق نجاحاً كبيراً فى سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التى تمولها وتساندها الدولة.

كما أنشأت أول لجنة حماية للأطفال فى مصر والتى بدأت فى محافظة الإسكندرية وكان لها مساهمة فى تعميم لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية. كما ساهمت فى تطوير أول أداه لقياس قدرات وتصنيف المجتمع المدنى فى مصر.

كما أن لها مساهمات فى قطاعات الإعاقة والمرأة والطفولة. نيفين هى مؤسس أول شبكة للبحوث والتقييم فى مصر، والتى تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، وتعظيم فعالية وكفاءة مشروعات التنمية لترشيد استخدام الموارد المحلية والمعونات الدولية.

أنهت نيفين دراستها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت على الماجيستير فى العلاقات الدولية من جامعة كارلتون بكندا عام 1995، كما درست العلاقات الدولية والاقتصادية بجامعة أوتاوا بكندا.


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