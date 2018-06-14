ننشر السيرة الذاتية لعمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى الجديد

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، السيرة الذاتية للدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى الجديد لشئون الجامعات، حيث كان الدكتور عمرو عدلى، يعمل نائبا لرئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث.

حصل "عدلى"، على جائزة الخريج المتميز من قسم الهندسة الكهربائية جامعة ميرلاند الأمريكية، وهى جائزة تمنح كل عام لثلاثة من خريجى القسم، وتسلم الجائزة فى احتفالية بمقر الجامعة فى 13 مايو الجارى، وقد منحت الجائزة للدكتور عمرو عدلى الحاصل على الدكتوراه من جامعة ميرلاند فى 1992 لسجله المتميز فى النشر الدولى والجوائز العلمية وإدارة منظومات وطنية فى تمويل البحوث وربط البحث العلمى بالمتطلبات الصناعية والتكنولوجية.

يذكر أن الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث حاصل على درجتى البكالوريوس والماجستير فى هندسة القوى الكهربية من جامعة القاهرة فى أعوام 1984 و1987، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكهربية من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، وفى الفترة من 1993 إلى عام 1994.

عمل الدكتور عمرو عدلى، خبيرا تصميم فى إحدى الجهات الصناعية بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية وعين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1994، وعمل مستشارا للعديد من الجهات الصناعية الوطنية.

وأنشأ "عدلى"، برنامج البحوث والتطوير والابتكار الأوروبى بميزانية 11 مليون يورو لجمهورية مصر العربية، وقام بإدارة برنامج مشترك مع وزارة البحث العلمى بقيمة 100 مليون جنيه لزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية الوطنية، و حصل الدكتور عمرو عدلى على العديد من الجوائز من بينها، جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة مؤسسة شومان للباحثين العرب، وجائزة الدولة للتفوق العلمى لعام 2011.