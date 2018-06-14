ننشر أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

كتب محمد شرقاوى

ينشر "اليوم السابع" النواب فى التشكيل الوزارى الجديد، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ونواب الوزراء الجدد هم:

أسامة عسران السيد نائب لوزير الكهرباء.

أحمد أشرف نائب لوزير المالية للسياسات المالية.

منى محرز نائبة لوزير الزراعة.

عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان والتنمية العمرانية.

عمر أمين محمد عدلى نائب لوزير التعليم لشؤون الجامعات.

رندا على صالح نائبة لوزير الإسكان والمرافق.

خالد لطفى العطار نائب لوزير الاتصالات والتحول الرقمى والميكنة.

إيهاب محمد حسن نائب لوزير المالية للخزانة العامة.

محمد مجاهد الننى نائب لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى.

المهندس خالد محمود أحمد عباس نائب لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

نفين رياض نائبة لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.

غادة مصطفى نائبة لوزير التخطيط والإصلاح الإدارى.

الدكتور أحمد جاد نائب لوزير التخطيط لشؤون التخطيط.

الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح نائب لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

محمد عمر نائب لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.