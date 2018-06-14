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نتنياهو: البالونات والطائرات الحارقة الفلسطينية كابوس يهدد أمن إسرائيل

الخميس، 14 يونيو 2018 07:34 م
نتنياهو: البالونات والطائرات الحارقة الفلسطينية كابوس يهدد أمن إسرائيل بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: إن الطائرات والبالونات الحارقة المطلقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة به بمثابة الكابوس الحقيقى الذى يجب الاستيقاظ منه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن مسألة الطائرات والبالونات الحارقة تعتبر تحديًا كبيرا لأمن دولة إسرائيل، ويجب التفكير فى كيفية تسخير التكنولوجيا لمكافحة هذه الظاهرة.

وقالت الصحيفة إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين فى المستوطنات المحيطة بغزة، بواسطة تلك الطائرات ردًا على إطلاق الجيش الاسرائيلى الرصاص الحى على متظاهرى مسيرة العودة فى كل جمعة تخرج هذه المظاهرات.


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بنيامين نتنياهو

اسرائيل

قطاع غزة

تل ابيب




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