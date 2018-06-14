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نائب وزير التعليم: قضيت عامين ونصف فلم أجد سوى الشرفاء فى الوزارة

الخميس، 14 يونيو 2018 10:57 ص
نائب وزير التعليم: قضيت عامين ونصف فلم أجد سوى الشرفاء فى الوزارة الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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وجه الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم والمقرر له أن يرحل فى التغيير الوزارى المقرر  الإعلان عنه خلال ساعات رسالة إلى المعلمين والوزارة ، قائلا كل عام ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ديوان وميدان بألف خير وتوفيق وسداد بأيدي أبنائها بطول البلاد وعرضها.

وتابع نائب الوزير فى رسالة له على جروب الواتس رآب: "كنت ومازلت أقول أن هذه الوزارة إنما تؤدي عملا وطنيا وأمنا قوميا جليلا في ظل ظروف غاية في الصعوبة رغم كل المآخذ ورغم كل الانتقادات التي توجه لها، فلا توجد قرية ولا يوجد نجع في أقصي أقاصي البلاد إلا وتجد المدرسة والمدرس، وقد قضيت معكم عامين ونصف بالتمام والكمال طوفت فيها جغرافية هذا البلد العظيم فلم أجد الا شرفاء يؤدون وأجبهم رغم كل الصعاب، فطوبى لكم ولكل معلم ومربي فاضل يؤدي عمله بكل إخلاص وصدق".

وقال نائب الوزير:  "وإن كانت التحية عامة لكل الزملاء والطلاب في الوزارة، فهي واجبة طبعا لأهلي وزملائي وطلابي في التعليم الفني في كل شبر من أرض مصر، كل الأمنيات الطيبة لمن يتحمل المسئولية ليكمل مسيرتكم نحو الأفضل وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وحسبي إنني أترككم وأنتم تدعون لي بالخير وتذكرونني بالخير، فالسيرة أطول عمرا من صاحبها .. كل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد".

 


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