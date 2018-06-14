نائب وزير الإسكان للمرافق: أولوياتى رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف

كتب أحمد حسن

أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن أولوياتها فى هذه المرحلة، هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فى النواحى التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، إنها ستعمل أيضا على متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع خطط لمجابهة المشاكل المُحتملة تتناسب مع الظروف الجغرافية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بجانب عمل نظام متابعة وتقييم بالمدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع خطة شاملة لتأهيل المرافق بها، خاصة بعد نقل الأصول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى استكمال البرنامج القومى لصرف صحى القرى بجمهورية مصر العربية، والذى لاقى إشادة من المؤسسات الدولية، بالنجاحات التى تم تحقيقها بالمشروع.

.. السيرة الذاتية للمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق.

- الاسم: راندة على صالح المنشاوى.

- حاصلة على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985.

- التحقت عام 1985 للعمل بوزارة الإسكان، ثم انتقلت عام 1986 للعمل بدولة الكويت، فى عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث صممت العديد من الأبراج السكنية والإدارية، واشتركت فى تصميم مستشفى الطب النفسى بالكويت، وعدد من المشروعات الأخرى.

- عادت عام 1998 للعمل بوزارة الإسكان، وبدأت فى متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، ثم عملت بالمكتب الفنى لوزير الإسكان، ثم رئيسة لجهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ثم رئيسة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيسة لوحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ثم عينت وكيلاً أولاً للوزارة، ومشرفاً على مكتب الوزير.

الإنجازات:

- الإشراف على قطاع المرافق لمدة عامين تم خلالهما إنهاء ما يقرب من 400 مشروع مياه شرب وصرف صحى.

- إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة تتكون من كوادر شابة وخبرات فنية تم اختيارها بعناية، والتى ساعدت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات، واستعادة الثقة مع شركاء التنمية مثل البنك الدولى والصناديق العربية وغيرها من الجهات الدولية، حيث تقوم وحدة إدارة المشروعات بدعم اللامركزية عن طريق دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات لإعداد الخطط الاستثمارية والقيام بأعمال الطرح والترسية وكذلك تنفيذ الاستثمارات.

- متابعة المشروعات المُنفذة فى مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لإنهاء المشروعات المختلفة مثل مشروع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة - صرف صحى عين شمس – مشروع محطة مياه 6 أكتوبر – مشروع محطة مياه العاشر من رمضان – مشروع محطة مياه طامية وغيرها من المشروعات الهامة.

- التنسيق بين الجهات المختلفة لإنهاء مشاكل تسليم محطات المياه والصرف الصحى التى تم تنفيذها على مدار السنوات السابقة حيث تم تسليم أكثر من 300 محطة تنقية مياه شرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى.

- تعزيز وتشجيع دور المجتمع المدني للمشاركة بدور فعال في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من خلال توفير الأراضي اللازمة للمشروعات وكذلك توفير بعض التمويل للمشروعات من جهات المجتمع المدنى مثل "مصر الخير – تروس" وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى.

- القيام بعمل تقييم للوضع الراهن لأنظمة التقييم والمتابعة (Monitoring and Evaluation System) بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وتحديد مواطن القوة والضعف لهذه الأنظمة وذلك لضمان إستدامة الخدمة بالمشروعات المُقدمة للمواطنين.

- رئيس وحدة متابعة المشروعات الخاصة بكل من:

o متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

o متابعة مشروعات الطرق القومية – محور 30 يوليو.

o متابعة مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان بالمدن الجديدة.

o رئيس لجنة الإشراف على مشروع تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية.

o رئيس لجنة الإشراف على مدينة العلمين الجديدة.

o متابعة تنفيذ مرافق بيت الوطن.

o متابعة أعمال التنفيذ والتطوير بالمدن الجديدة.

o الإشراف على قطاع المرافق.​