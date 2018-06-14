نائبة وزيرة التضامن: نسعى لتشغيل أفراد الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أنه سيتم العمل لرفع مستوى دخل الأسر الأولى بالرعاية من خلال تشغيل أفرادها وخروجهم من برامج الدعم النقدى إضافة إلى الاهتمام بتشغيل ذوى الإعاقة.



وأضافت نائب وزيرة التضامن عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس كنائب لوزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أنه من المقرر التنسيق مع جمعية النور والأمل لرفع كفاءة دار رعاية تستقبل حالات المسنات ذوى الإعاقة وذلك لتوفير حياة كريمة لهن كما سيتم تفعيل كارت الخدمات الذكى لذوى الإعاقة إلى جانب رفع كفاءة مكاتب التأهيل التابعة للوزارة .

