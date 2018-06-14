مياه الجيزة: أسطول سيارات لمواجهة أعطال الانقطاع خلال عيد الفطر

كتب إبراهيم سالم

قال المهندس عوض أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الشركة رفعت حالة الطوارئ لها على كافة أنحاء المحافظة استعدادا لعيد الفطر المبارك وذلك لمواجهة زيادات الاستهلاك والطفوحات العتى قد تنتج خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على مواجهة الطفوحات التى تتم بأماكن الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "عوض" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تدفع بأسطول متكامل من السيارات لنقل مياه الشرب إلى المناطق متكررة الانقطاع لتغطية متطلباتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مثل مناطق "كفر طهرمس، الثلاث طوابق، منشية البكارى، أرض البحر، المنيب، القصبجى".

وتابع "عوض"، أن الشركة تسعى لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125، مؤكدا أنه سيتم البت الفورى فى تلك الشكاوى، وإصلاح الأعطال فى أماكن تلك الشكاوى على الفور.