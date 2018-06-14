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مواطن يصيب لسان حماته بجرح قطعى لخلافات أسرية فى السويس

الخميس، 14 يونيو 2018 11:22 ص
مواطن يصيب لسان حماته بجرح قطعى لخلافات أسرية فى السويس حبس - ارشيفية
السويس- سيد نون
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القت مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس، القبض على عاطل لاتهامه بالتسبب في حدوث جرح قطعي بلسان والدة زوجته، والاعتداء على زوجته بالضرب، وإصابتها بجروح مختلفة في الجسد.
 
وحرر محضر رقم 765 جنح قسم شرطة الجناين بواقعة الاعتداء، وصدر تقرير طبي من مستشفى السويس العام بإصابات السيدة ونجلتها.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطه مستشفى السويس العام، بوصول سيدة ونجلتها مصابين فى أماكن مختلفة بالجسد.
 
وأكد التقرير الطبي، أن السيدة " زينب " 63 عام، تسبب الاعتداء عليها في اصطدام وجهها بالحائط وعلى الأرض، مما تسبب فى حدوث جرح قطعى بلسانها بسبب اصطدام أسنانها بلسانها، وان نجلتها " س . م " مصابه بجروج قطعيه بالرأس والجسد وكدمات بالوجه.
 
وذكر فى المحضر المحرر، أن " عبدالغفار . ع " 35 عام عاطل اعتدى على زوجته و والدة زوجته، داخل منزلهما بحي الجناين بسبب خلافات أسرية.
 
 

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