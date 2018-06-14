من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى قائد قوات الحرس الجمهورى

كتب زكى القاضى

أدى منذ قليل الفريق محمد زكى، قائد قوات الحرس الجمهورى، حلف اليمين، فى منصب وزير الدفاع.

وينشر اليوم السابع أبرز المعلومات عن الفريق محمد زكى، والمقرر ترقيته لرتبة فريق أول خلال ساعات كالتالى:

1 -

شغل الفريق محمد زكي منصب قائد وحدات المظلات.

2 -

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انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس المعزول محمد مرسى

3 -

تولى منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012.

4 -

كان له دوره البارز فى 30 يونيو من العام 2013 حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية.

5 -

انحاز إلى مطالب الشعب المصرى فى أحداث الاتحادية.

6 -

رفض طلبا من محمد مرسى بفض اعتصام الاتحادية بالقوة.

7 -

كان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فى قضية التخابر المتهم بها الرئيس المعزول وآخرون.

8 -

تم ترقيته فى يناير 2017 لرتبة فريق.