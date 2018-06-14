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من هو الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين بالحكومة الجديدة؟

الخميس، 14 يونيو 2018 01:46 م
من هو الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين بالحكومة الجديدة؟ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أدى قبل قليل الدكتور محمد عمر اليمين كنائب للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

 

والدكتور محمد عمر أستاذ بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة تولى مديرا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة عام 2014 على يد الدكتور محمود أبو النصر الوزير الأسبق.

 

تولى محمد عمر منذ قدوم الدكتور طرق شوقى وزيرا للتربية والتعليم العام الماضى ملف المعلمين، حيث تباع قضايهم وعمل على حلها منها قضية عودة المعلمين المغتربين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم وأيضا فتح باب تغيير المسمى الوظيفى لبعضهم.

 

كما ترأس عمر إحدى اللجان التى تم تشكيلها لدراسة زيادة أجور المعلمين وأيضا إعادة استغلال أصول الوزارة  لاستخدامها فى تحسين الحالة المادية للمعلمين.


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