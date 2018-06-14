video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 03:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة العفو: قلق بشأن العمال المهاجرين فى قطر رغم انضمامها لمعاهدتين

الخميس، 14 يونيو 2018 02:00 م
منظمة العفو: قلق بشأن العمال المهاجرين فى قطر رغم انضمامها لمعاهدتين تميم بن حمد
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت منظمة العفو الدولية، إنه برغم إعلان قطر انضمامها إلى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما معاهدتان حقوقيتان دوليتان، فإن هناك أسئلة تتعلق بأوضاع العمال المهاجرين على نحو الخصوص.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أن قطر، ورغم تصديقها على المعاهدتين، دخلت فى سلسلة من التحفظات المضرة التى قللت من حجم التزاماتها. فقد رفضت قطر الاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للنساء على سبيل المثال فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.

وبالنسبة للعمال المهاجرين الذين لا يزالوا يواجهون استغلالا شديدا فى البلد الذى يستضيف فى ظل بناء منشآت بطولة كأس العالم فى عام 2022، فإن هناك مزيد من الإحباطات. ففى خطوة تتعارض مع مزاعم قطر برغبتها فى إنهاء استغلال العمال، أشارت حكومة الدوحة إلى أن القطريين فقط هم من يسمح لها بتكوين النقابات والاتحادات العمالية، ومن ثم منعت العمال المهاجرين من العمل والمساومة لتحسين ظروف عملهم القاتمة.

وأشار تقرير أمنستى إلى أن الالتزامات الأخرى التى تقع على عاتق قطر بموجب تصديقها على المعاهدتين ستحدث فارق بالنسبة للعمال المهاجرين، فقط لو تم تنفيذها بشكل كامل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر تكذب.. والتقارير الدولية ترد.. إعلام الدوحة يزعم: "أحباطنا الحرب الاقتصادية على الريال".. وموديز تخفض تصنيف الإمارة الانتمائى.. والإعلام الأمريكى يحذر الدوحة من استمرار هروب رؤوس الأموال الأجنبية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

قطر

اخبار قطر

العمال المهاجرين فى قطر

معاهدات حقوقية

حقوق العمال

منظمة العفو




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة