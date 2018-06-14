مندوب مصر بالأمم المتحدة: حصلنا على عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى بـ173 صوتا

كتب : أحمد جمعة

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه قد تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة عن الأعوام 2019/2022، حيث جاءت ضمن الدول الحائزة على أعلى أصوات التأييد (178 صوتاً).

وأضاف السفير محمد إدريس فى بيان صحفى أنه تم ترشيح مصر لهذا المقعد كممثل لإقليم شمال إفريقيا فى إطار المجموعة الإفريقية، وذلك خلال الانتخابات التى جرت يوم 13 يونيو الجارى بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

كما أوضح السفير إدريس، أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو الجهاز الأممى المسئول عن صنع السياسات التنموية على الصعيد الدولى، وأن هذا الانتخاب يتواكب مع رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 + الصين خلال عام 2018، مؤكداً على حرص مصر خلال عضويتها على تكثيف جهودها فى إطار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وتعظيم انجازاتها الوطنية والإقليمية والدولية فى هذا الإطار.