مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين فى هجوم لتنظيم القاعدة بأبين باليمن

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أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس بمقتل وإصابة 10جنود يمنيين فى هجوم مزدوج لتنظيم القاعدة الإرهابى فى محافظة أبين جنوبى اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، إن "عناصر القاعدة هاجمت بسيارة مفخخة ثكنة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمنى المدعومة من الإمارات، فى مديرية الوضيع التابعة لمحافظة أبين".

وأضافت أن "الهجوم بالسيارة المفخخة أعقبه هجوم آخر مسلح نفذته عناصر القاعدة، ما أسفر عن مقتل نائب قائد الحزام الأمنى وجنديين، وإصابة 7 آخرين بينهم قائد الحزام الأمني".