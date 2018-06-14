مقتل أخطر قيادى بتنظيم داعش فى كركوك العراقية

بغداد(أ ش أ)

أفاد مصدر استخبارى عراقى اليوم الخميس، بمقتل ما يسمى بـ"صاحب الرداء الأسود" فى تنظيم داعش بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أنه يعد من أخطر قياديى التنظيم والمسؤول عن التفجيرات الأخيرة التى حدثت فى المدينة.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية وبعملية نوعية استطاعت أن تقتل القيادى بعصابات داعش الإرهابية الملقب بصاحب الرداء الأسود و6 من مرافقيه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم فى أحد المنازل بقضاء الدبس فى محافظة كركوك"، مبينا أن ذلك جاء بعد أن اشتبكت القوات الأمنية معهم.

وأضاف المصدر أنه عثر بحوزته على خرائط وخطط للأهداف التى تخطط تلك العصابات مهاجمتها، موضحا أن مقتله يعد بمثابة شل حركة الخلايا الإرهابية النائمة فى كركوك.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ حملات أمنية واسـعة فى محافظة كركوك للقضاء على خلايا "داعش" النائمة بشكل نهائى.