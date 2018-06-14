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مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

الخميس، 14 يونيو 2018 08:33 م
مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك شوقى إبراهيم علام مفتى جمهورية مصر العربية
كتب لؤى على
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تقدم الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى جمهورية مصر العربية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، بعيد الفطر المبارك، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعيا اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        
 
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا.
 
 

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