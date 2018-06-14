الرئيسية تقارير مصرية "معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر الخميس، 14 يونيو 2018 09:01 م مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء، الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك. وكان المركز قد نشر انفوجراف عن حملة مالا تعرفه عن الدعم لتوعية المواطنين بدعم الدولة للسلع التموينية والمواد البترولية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء الجديد فى أول تصريحات: الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالصحة والتعليم وبناء الإنسان المصرى.. مصطفى مدبولى: فخور بأننى كنت عضو بحكومة شريف إسماعيل وسأكمل المشوار .. ويهنئ الشعب بعيد الفطر المبارك عيد الفطر مجلس الوزراء مصر اخبار مصر بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100% لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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