"معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر

كتبت هند مختار

هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء، الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان المركز قد نشر انفوجراف عن حملة مالا تعرفه عن الدعم لتوعية المواطنين بدعم الدولة للسلع التموينية والمواد البترولية.