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"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة

الخميس، 14 يونيو 2018 11:25 ص
"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف عن العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، والتى سيبدأ تطبيقها فى يوليو 2018.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وتكلفة الزيادة فى المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريبًا.

انفو جراف
انفو جراف

 


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العلاوة الخاصة

العلاوة الاستثنائية

مصر

مجلس الوزراء




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