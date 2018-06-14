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الخميس، 14 يونيو 2018 06:39 م
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مطران الأرمن الكاثوليك يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بعيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 05:39 م
مطران الأرمن الكاثوليك يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بعيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
سارة علام
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أرسل المطران كريكور اوغسطينوس كوسا برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرقية مماثلة لكل من: الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وإلى مفتى الجمهورية، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية والقيادات العسكرية.

وجاء فى رسالته

 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، 

رئيس جمهورية مصر العربية 

باسم بطريركية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، الإكليروس والرهبان والراهبات، وأبنائها المقيمين فى مصر وبلاد الانتشار، واللجان والمؤسسات الروحية والتربوية والثقافية والاجتماعية والخيرية التابعة لها، وباسمنا الشخصى نهنئكم وعائلتكم الكريمة، ونهنئ القيادات الروحية والسياسية والعسكرية، والشعب المصرى، وأهالى وعائلات الجنود البواسل، وأُسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وحياتهم للحفاظ على أرض الوطن من الأعداء والإرهابيين. طالبين من الله العلى القدير أن يمدّكم بالحكمةِ والفطنةِ والصحةِ، لقيادة مصر المحروسة، أرض الكنانة، إلى ميناء السلام والأمان والاستقرار، لتسود روح الأخوة والمواطنة والعيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد. 

وفقكم الله يا سيادة الرئيس، وكل سنة وانتم، ومصر والمصريين، والأمة العربية والإسلامية، بخير ومحبة وسلام.

 


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