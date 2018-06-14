مصرع شخصين غرقا بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

لقى شخصين مصرعهما غرقا بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى بالبحيرة، وتم انتشال جثثيهما بواسطة قوات الإنقاذ النهرى.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفرالدوار بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحموديه بمنطقة أنطونيادس دائرة القسم .

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة أحمد ر ع 19 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها .

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفرالدوار وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائيه.

بسؤال والده قرر، أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعه المشار إليها جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

كما تبلغ مركز شرطة حوش عيسى بوجود شخص غريق بمياه ترعة النوباريه بعزبة الحكومه دائرة المركز

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة عماد ع ي 17 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها .

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى حوش عيسى وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائيه .

بسؤال والده قرر أنه حال قيام نجله بالاغتسال بمياه الترعه المشار إليها زلت قدماه، وسقط بها وجرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .