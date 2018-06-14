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مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكى أثناء استقلالهما دراجة نارية بالمنوفية

الخميس، 14 يونيو 2018 08:49 ص
مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكى أثناء استقلالهما دراجة نارية بالمنوفية جثة
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى شخصان مصرعهما وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ، ومتوفيان بطريق (قويسنا – شبين الكوم ) أمام معرض الأحمدى - دائرة المركز .

 

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة ملاكى قيادة " ش . ص . إ ." 27 عاما سائق ومقيم دائرة مركز أشمون ، دراجة نارية قيادة "و . م . م .ع " 25 عاما مؤهل متوسط ومقيم مدينة شبين الكوم ، وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة حال تخطيها إحدى السيارات أمامها ، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة ، مرافقه " ك . م . ا . ح " 24 مهندس زراعى ومقيم مدينة شبين الكوم متأثران بإصابتهما بكسر بعظام الجمجمة - سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ،وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعى ،حدثت تلفيات بالمركبتين ،وتم التحفظ عليهما.

 

وبسؤال قائد السيارة ، قرر بمضمون ما جاء بالفحص ، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

كما أصيب شخصان برش خرطوش بأحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وذلك إثر قيام عاطل بالتعدى عليهم بسبب خلافات على الفرش بالسوق ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية،إخطارا من إدارة مشاجرة ومصابين بدائرة المركز ، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة .. كل من :-طرف أول ، " س . إ . ع . " 27 عاما بائع متجول مصاباً برش خرطوش بالساق اليسرى ، " م . و . " 16عاما بائع متجول مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى والذراع الأيسر .

 

طرف ثان ، " م . ف . أ" 24 عاما بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.. بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بإحداث إصابتهما من فرد خرطوش كان بحوزته ، لخلافات بسبب مكان الإفتراش بالسوق ، تم ضبط الطرف الثانى وبإرشاده ، تم ضبط السلاح المستخدم بفرد خرطوش .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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