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مصدر حكومى يابانى: طوكيو تسعى لعقد قمة بين شينزو آبى وكيم جونج أون

الخميس، 14 يونيو 2018 07:09 ص
مصدر حكومى يابانى: طوكيو تسعى لعقد قمة بين شينزو آبى وكيم جونج أون رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ
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قال مصدر حكومى يابانى، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية تهدف إلى ترتيب عقد قمة بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، فى شهر سبتمبر المقبل فى روسيا، وذلك بعد أن أبدى الزعيم الكورى الشمالى استعداده للقاء رئيس وزراء اليابان خلال القمة التى عقدت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل يومين بسنغافورة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصدر قوله، إن شينزو آبى، و"كيم جونج أون"، قد يجتمعان على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء اليابانى هذا المنتدى، فيما وجهت روسيا بالفعل دعوة للزعيم الكورى الشمالى للمشاركة فى المنتدى.


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