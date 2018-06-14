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مصادر: المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل

الخميس، 14 يونيو 2018 11:29 ص
مصادر: المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الجديد
كتب – إسلام سعيد
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كشفت مصادر مطلعة، عن أن المهندس عمرو نصار سيحلف اليمين وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للمهندس طارق قابيل. 

 

"اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن الوزير الجديد:

1-

من مواليد محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر سنة 1961.

2- 

درس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.

3-

شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008  إلى 2014.

4 -

أحد رجال الصناعة وضمن كفاءات مصرية ساهمت فى تصدير الأتوبيسات المصرية لانجلترا.

5-

خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.

6-

شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية

منذ يناير 2012.

7- 

عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة MCV الرائدة فى صناعة السيارات.

8-

ساهم المهندس عمرو نصار فى تطوير و هيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات.

9-

كان عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.

10-

ملفات عدة على رأس أولويات الوزير أهمها مواصلة زيادة الصادرات وضبط الاستيراد.


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وزير الصناعة الجديد

عمرو نصار

المهندس عمرو نصار

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