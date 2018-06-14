مصادر: المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل

كتب – إسلام سعيد

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المهندس عمرو نصار سيحلف اليمين وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للمهندس طارق قابيل.

"اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن الوزير الجديد:

1-

من مواليد محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر سنة 1961.

2-

درس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.

3-

شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014.

4 -

أحد رجال الصناعة وضمن كفاءات مصرية ساهمت فى تصدير الأتوبيسات المصرية لانجلترا.

5-

خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.

6-

شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية

منذ يناير 2012.

7-

MCV

عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعةالرائدة فى صناعة السيارات.

8-

ساهم المهندس عمرو نصار فى تطوير و هيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات.

9-

كان عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.