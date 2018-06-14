مصادر: المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المهندس عمرو نصار سيحلف اليمين وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للمهندس طارق قابيل.
"اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن الوزير الجديد:
1-من مواليد محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر سنة 1961.
2-درس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.
3-شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014.
4 -أحد رجال الصناعة وضمن كفاءات مصرية ساهمت فى تصدير الأتوبيسات المصرية لانجلترا.
5-خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.
6-شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية
منذ يناير 2012.
7-عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة MCV الرائدة فى صناعة السيارات.
8-ساهم المهندس عمرو نصار فى تطوير و هيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات.
9-كان عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.
10- ملفات عدة على رأس أولويات الوزير أهمها مواصلة زيادة الصادرات وضبط الاستيراد.
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