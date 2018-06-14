مصادر: المهندس عمرو طلعت وزيرا للاتصالات خلفا لياسر القاضى

كتبت: هبة السيد

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المهندس عمرو طلعت الرئيس السابق لشركة IBM بمصر، سيؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد اختياره وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة مصطفى مدبوبى وذلك خلفا للمهندس ياسر القاضي.

وحصل المهندس عمرو طلعت على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهره عام 1983، إضافة إلى درجة ماجستير فى العلوم (علوم الحاسبات) من معهد إلينوى للتكنولوجيا 1988-1989.

كما حصل على الماجستير فى إدارة الأعمال ( الأعمال العالمية) من مدرسة (ESLSCA) باريس للأعمال 1999-2000، إضافة إلى درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال (الإدارة الاستراتيجية) من مدرسة باريس للأعمال 2013-2017.

وانضم المهندس عمرو طلعت إلى شركة IBM عام 1988 وتقلد العديد من المناصب بفرع الشركة فى مصر حيث عمل كمدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع ألأنظمة والتكنولوجيا، ثم تولى عام 2005 منصب المدير التنفيذى لفرع الشركة.