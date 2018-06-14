مصادر: الدكتور محمد معيط وزيرًا للمالية خلفًا لعمرو الجارحى

كتب - أحمد يعقوب

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور محمد معيط، الذى يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، سوف يشغل منصب وزير المالية الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلفًا لعمرو الجارحى.

جدير بالذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، سوف تؤدى اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى قصر الاتحادية الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة.