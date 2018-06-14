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مشروع للتوافق البيئى بشركة النصر للأسمدة بـ220 مليون جنيه

الخميس، 14 يونيو 2018 04:00 ص
مشروع للتوافق البيئى بشركة النصر للأسمدة بـ220 مليون جنيه المهندس حمدى جابر رئيس شركة النصر للأسمدة
كتب عبد الحليم سالم
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أعدت شركة النصر للأسمدة بالسويس، برئاسة المهندس حمدى جابر، خطة توافق بيئى باستثمارات 220 مليون جنيه، وذلك بتمويل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشمل إنشاء وحدة لمعالجة الصرف الصناعى، وتم الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع.

 

كما تستهدف شركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق فائض يقدر بـ28.8 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل خسائر بلغت 45 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، ومقابل خسائر بلغت 351 مليون جنيه العام المالى الماضى.

 

ووفق القوائم المالية للشركة فإنه تم تقدير قيمة الإنتاج والمبيعات بنحو 780 مليون جنيه مقابل 441 مليون جنيه العام المالى الماضى، و257 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.

 

وبحسب الموازنة التقديرية فإن إصلاح وتأهيل الغلاية بمحطة القوى أدى إلى توفير كمية من البخار من 45 إلى 50 طنًا فى الساعة، مما أتاح الفرصة إلى رفع الأحمال بالمصانع من 50% إلى 85%، بالإضافة إلى تنفيذ عمرة لوحدة حامض الكبريتيك بالتزامن مع إعداد عمرة لمصنع سلفات النشادر، لتأهيل خطوط الإنتاج بالكامل.


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حمدى جابر

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وزارة قطاع الاعمال




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