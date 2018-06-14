محافظ سوهاج: تحرير 11 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة بمركز ساقلتة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة ساقلتة، مشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، وضبط المخالفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة للمرور على الأسواق وضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية بقرى فاوجلى، والكتكاتة، وعرب بنى واصل، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا وإعدام كميات من الزبادى وأكياس البطاطس والكاراتية غير المطابقة للمواصفات، وجارى المتابعة المستمرة وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ، على أهمية متابعة خطة المحافظة للرقابة على الأسواق والمعروضات من السلع والمواد الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتدوالها بالأسواق.

وفى سياق متصل، قال محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قامت بحملة إزالة مكبرة، تم خلالها إزالة 15 حالة تعد بناحية المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية ( حماية الاراضى ) ، مركز شرطة طما ، وقوات أمن قطاع الشمال ومباحث شرطة مركز طما، وتم إزالة 5 حالات بمساحة بلغت 3 قيراط و12 سهم بناحية قرية المواطين التابعة لمجلس قروى الرياينة المعلق، وإزالة 10 حالات بمساحة بلغت 7 قيراط و8 سهم بناحية بندر طما، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات.