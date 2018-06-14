مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه للرئيس اليمنى وقوات التحالف العربى

كتب مصطفى عنبر

اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته غير العادية، اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، فى مقر الأمانة العامة برئاسة سلطنة عمان بناءا على طلب الجمهورية اليمنية وتأييد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث تطورات الوضع فى اليمن.

وقال بيان صادر عن الاجتماع، إنه استنادا إلى قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالوضع فى اليمن، وبعد استماعه إلى مداخلة رئيس وفد الجمهورية اليمنية ومداخلات رؤساء الوفود، فقد خلص الاجتماع إلى مايلى:

الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص فى ميناء الحديدة.

التأكيد مجددا على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربى بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب.

تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة فى اليمن.

حث كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمنى، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار، والامتناع عن الدخول فى المحاكات السياسية التى تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين، التى وصلت إلى مراحل غاية فى الصعوبة.

الدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين فى كافة المحافظات اليمنية.

إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسرى، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية للمدن اليمنية، واستغلال ميناء الحديدة للاستيلاء على واردات المساعدات الإنسانية لليمن، والتى

أدت إلى آثار كارثية وتدهور الوضع الإنسانى فى اليمن.

إدانة قيام ميليشيات الحوثى باستغلال ميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب فى اليمن، من خلال تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية، وكذلك استخدام إيرادات الميناء فى تمويل حملاتهم العسكرية، فضلا عن زيادة معاناة الشعب اليمنى عبر إعاقة جهود الإغاثة فى توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين

ومصادرة وبيع شحنات المساعدات الإنسانية.

التأكيد على أهمية سلامة المدنيين ودعوة مليشيات الحوثى إلى الانسحاب من مدينة الحديدة بما يضمن دخول كافة المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وتأييد جهود التحالف العربي فى تحسين الوضع الإنسانى بشكل فورى وطويل المدى فى المناطق المحررة.