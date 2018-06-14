لماذا يحارب علاء أبو زيد الاستثمار؟.. محافظ مطروح خدع الوزيرة والمستثمرين بمشروع ديزنى لاند والمغرة وفشل فى تطوير الكورنيش

يخرج بشكل شبه يومى ليستعرض إنجازات واهية ليس لها حقيقة على أرض الواقع، وكل ما أنجزه توزيع الهدايا وتنظيم حفلات والحديث لوسائل الإعلام، وفى حقيقة الأمر محافظ مطروح يحارب الاستثمار أينما وجد.

والدليل مشروع "ديزنى لاند" الذى تم طرحه فى وجود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر قبل 3 سنوات، وخرج خلالها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ليظهر متحمسا أمام فكرة المشروع ومتحدثا باستعداده للبدء فورا فى تنفيذه ورغم أن المستثمرين أعلنوا وقتها جاهزيتهم للبدء الفورى فى تنفيذ مشروع كان سيجعل من مطروح مركزا ترفيهيا وسياحيا كبيرا، إلا أن المشروع انطبق عليه المثل القائل" كلام الليل مدهون زبدة يطلع عليه النهار يسيح" بفضل تقاعس محافظ مطروح عن إتمام المشروع.

ليس هذا فقط، محافظ مطروح أيضا حارب المستثمرين واتهمهم بالحصول على الأراضى لتسقيعها وهددهم بسحبها، وكان سببا فى توقف مشروع" المغرة" ، رغم قيام المستثمرين برصف وتمهيد المدقات للبدء فى المشروع لمسافة بلغت 70 كيلو متر، ويحقق مئات الألاف من فرص العمل فى أراضى تصل مساحتها التقريبية 4 ملايين فدان، حسب حديث المستثمرين فى مطروح.

والسؤال لماذا يحارب علاء أبو زيد الاستثمار فى محافظة مطروح، رغم حاجة أهلها الماسة لمزيد من المشروعات لخلق فرص عمل، علاوة على وجود عشرات الألاف من الأفدنة التى تحتاج إلى تنمية .. والمستثمرين جاهزين.