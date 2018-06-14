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الخميس، 14 يونيو 2018 01:38 م
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لجنة بـ"الأطباء" تساهم فى توزيع دراجات بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 14 يونيو 2018 12:31 م
لجنة بـ"الأطباء" تساهم فى توزيع دراجات بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة جانب من توزيع دراجات بخارية لغير القادرين
كتبت آية دعبس
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أعلنت لجنة مصر العطاء، بنقابة الأطباء، عن مساهمتها بمبلغ 120 ألف جنيه لغير القادرين، وذلك خلال الحفل السنوى لوزارة التضامن بحديقة الأزهر، بحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، وذلك لتسليم ٢٤ دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن تكلفة الدراجة الواحدة تصل إلى ما يزيد عن ١٣ ألف جنيه، تتحمل مصر العطاء مبلغ ٥٠٠٠ ج لكل دراجة ويتحمل باقى المبلغ بنك ناصر، وعددا من منظمات المجتمع المدنى وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
 
لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر، هى لجنة إغاثية تقدم خدماتها لغير القادرين من المواطنين لمساعدتهم على تحمل تكاليف العلاج، ولأهالي المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، ولها العديد من الأنشطة الخيرية من بينها إجراء عمليات القلب لغير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتعويض أهالي المناطق المتضررة عن الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والسيول، إلى جانب توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية دون مقابل والعديد من الأنشطة الخيرية.
 
ومن ناحيته، أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة في كلمته على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية، للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالدور الاجتماعى فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة حيث ساهمت الجمعيات الأهلية بنحو 100 مليون جنيه خلال العام الماضى فى أعمال الخير ومشروعات تطوير العاصمة. 
 
 
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لجنة مصر العطاء




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